Pagelle Parma-Milan 2-1 | voti e tabellino Serie A 2024 2025

(Di sabato 24 agosto 2024) Le, ie ildi2-1, match della seconda giornata di. Le uniche note positive in casa rossonera sono Pavlovic e Reijnders, ma è troppo poco. Sono tanti gli spazi che illascia alle ripartenze del, che alla fine sfrutta le occasioni lasciate per portarsi sul 2-1 dopo il pareggio di Pulisic. Migliore in campo Dennis Man, ma sono tante le indicazioni preziose per Pecchia. Bene anche Bonny, che spesso ha fatto reparto da solo, mentre Coulibaly ha offerto lampi di qualità. Partenza da incubo per i rossoneri: dopo novanta secondi Valeri sfonda sulla sinistra e serve al centro Man, che gira in rete col mancino. Ilreagisce al 30? e sfiora la rete con Okafor, ma Suzuki dice no a lui e in seguito anche a Pavlovic. Nel finale del primo tempo iltorna pericoloso in contropiede. Al 45? Pavlovic ferma all’ultimo Man.