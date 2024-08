Monza-Genoa 0-1 decide Pinamonti

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 24 agosto 2024), 24 agosto 2024 - Per gran parte del primo tempo all'U-Power Stadium a dominare è la noia, poi nel lungo recupero succede di tutto: prima Maldini si vede annullare la rete del vantaggio per un precedente fuorigioco di Petagna e poi, sempre di testa, firma il gol che vale il successo del, che riabbraccia così al meglio il suo 'vecchio' bomber. Nel corso della ripresa i rossoblù, reduci già dall'ottimo pareggio interno ottenuto all'ultimo respiro contro l'Inter, falliscono varie volte il colpo del ko (colossare l'occasione divorata da Thorsby), ma il peccato capitale del calcio stavolta non presenta il suo conto. Anzi: il, molto sterile in attacco pensando anche al pallido 0-0 all'esordio sul campo dell'Empoli, punge poco ma quando lo fa colpisce il palo con un cross di Caprari che diventa un tiro.