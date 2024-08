Mercato Napoli accelerata del DS Manna per altri due colpi | i profili nel mirino azzurro

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di sabato 24 agosto 2024) Ilè letteralmente scatenato sul. Il DSproverà a chiuderedopo l’arrivo di Romelu Lukaku. Sono ore caldissime in casasul fronte. Il clubha l’assoluta necessità di intervenire sulin entrata e starebbe facendo di tutto per rinforzare la rosa a disposizione di Antonio Conte. Il tecnico ha bisogno di nuovi innesti per tornare ad essere competivi, e la dirigenza ha iniziate tale operazione ingaggiando Romelu Lukaku. Iin entrata, però, non sono ancora conclusi. Infatti, il DSstarebbe sondandodueper il centrocampo. La mediana è uno dei reparti più in difficoltà, visti i pochi interpreti a disposizione. Ad oggi, le uniche due pedine inamovibili sono Lobotka e Anguissa, i quali però avranno bisogno anche di riposo.