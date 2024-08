‘Man’ in alto questo Milan è da ‘Cancellieri’ | Parma show! L’Udinese ferma la Lazio

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di sabato 24 agosto 2024) Unquasi imbarazzante e già in mini-crisi dopo appena due giornate del campionato di Serie A. Dopo la brutta prestazione e il pareggio contro il Torino, la squadra di Fonseca si èta ancora una volta contro un avversario alla portata come il. La compagina di Pecchia ha disputato una partita molto coraggiosa, di ottima intensità e anche apprezzabile tecnicamente. I rossoneri, invece, hanno sbagliato tantissimo e soprattutto la fase difensiva non è stata all’altezza. La gara si è conclusa sul risultato di 2-1 con i gol di Man e Cancellieri. Per i rossoneri inutile il gol del momentaneo pareggio di Pulisic. Udinese-Prima vittoria pere prima sconfitta della. La gara del Bluenergy Stadium si è conclusa sul risultato di 2-1 grazie ai gol di Lucca e Thauvin. Per gli ospiti inutile il gol di Isaksen.