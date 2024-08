L’Insolito Giardino apre i battenti Ecco la mostra di Giorgia Bottazzi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 24 agosto 2024) Fra i colori, i profumi e i suoni deldegli Angeli di Castel San Pietro Terme, si inaugura oggi alle 18 l’undicesima edizione di ’Insolito’, lafotografica collettiva all’aperto ideata e curata da. Saranno presenti la sindaca Francesca Marchetti e altri rappresentanti dell’amministrazione che come sempre patrocina l’iniziativa. Al taglio del nastro, seguirà una visita guidata e un buffet per tutti. L’accogliente spazio verde di via Remo Tosi diventa ’insolito’ perché si trasforma in una splendida sala espositiva a cielo aperto, dove si possono ammirare le 36 opere fotografiche selezionate fra le oltre 300 inviate da fotografi non professionisti, provenienti non solo da tutte le parti d’Italia ma anche dall’estero.