Le vittime il dolore e una promessa | La memoria è più viva che mai

(Di sabato 24 agosto 2024) Commemorare e ricordare, perché se è successo una volta può succedere di nuovo. Questo il senso della cerimonia solenne per gli ottanta anni dall’Eccidio del Padule di Fucecchio, celebrati nella mattinata di ieri presso il monumento ai caduti di Cintolese, a Monsummano. Un crimine di guerra in cui persero la vita 174 civili indifesi, uomini, donne, bambini, anziani tra cui molti cittadini di Fucecchio e Cerreto Guidi: tutti uccisi per mano nazista, in quella che sarà ricordata come una delle pagine più nere della seconda guerra mondiale sul nostro territorio. Una mattanza che subito si era rivelata per quello che fu: una strage di innocenti, in cui il confine tra chi era nel giusto e chi era oltre il disumano era ben chiaro già allora.