La presentazione sarà giovedì in piazza Giorgini

(Di sabato 24 agosto 2024) La nuova Sambpresentata alla città e a tutti i tifosialle 21 in. Per l’occasioneallestito anche uno stand del Samb Store per l’acquisto di materiale sportivo e gadget. Nella passata stagione il vernissage rossoblù si svolse nell’area dell’ex bocciofila. Per l’edizione 2024-2025 si è scelto, invece, il "salotto buono" della città. Tutti i rossoblù saliranno sul palco allestito ine con loro lo staff tecnico con Ottavio Palladini in testa e la dirigenza con il presidente Vittorio Massi. Si preannuncia una serata colorata di rossoblù. Intanto continuano ad aumentare gli sponsor che hanno deciso di abbinare il loro marchio alla Samb. Raggiunto l’accordo anche con Palm’s Poke e lo Chalet Josè. Insomma c’è tanto entusiasmo intorno ai colori rossoblù ma anche curiosità.