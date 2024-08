La piccola rivoluzione silenziosa di un ragazzo che torna in Vietnam e apre una distilleria a km zero La storia di Daniel

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di sabato 24 agosto 2024) La stanza è buia, e il fumo di tabacco che i contadini espirano fuori dai tubi di bamboo da cui sporge un piccolo braciere rifrange la luce solare che entra dalle finestre scavate nei muri di argilla facendo sembrare l’ambiente quasi sottomarino. Qui dentro la temperatura è un po' più fresca, ma nonostante ci troviamo a quasi tremila metri sul livello del mare, le montagne delin questo periodo dell’anno non vedono la calura scemare neanche di notte. Il nostro arrivo è dunque la scusa perfetta per staccare dai lavori quotidiani che qui scandiscono il ritmo delle ore da secoli, come ad esempio arare la terra o badare al bestiame, oppure quelli nuovi, come asfaltare le strade per connettersi al mondo esterno come richiesto dal governo centrale che vuole portare la repubblica comunista nella modernità.