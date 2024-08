Jackson Hole mancano certezze su tempi e modalità di intervento sul costo del dollaro

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di sabato 24 agosto 2024) Riflettendo tra persone alla buona, quelle che nella scala social culturale del villaggio sono collocate appena qualche gradino più in su degli “abbonati” (sempliciotti), non è difficile che venga fuori che la riunione disia andata in maniera non molto diversa da uno degli episodi di Biancaneve dei Fratelli Grimm. Non è difficile che gli interessati alla materia di questiabbiano percepito qualche qualche nota non proprio ben armonizzata con il contesto. Del resto l’epoca sembra essere proficua alla musica jazz, quindi qualche forzatura del brano elaborato non fa o non dovrebbe fare gran meraviglia. Andando al nocciolo della questione, la relazione del governatore della FED Jerome Powell certamente con le sue dichiarazioni non avrà soddisfatto il bisogno di avere notizie certe di quell’auditorio dell’altro più vasto raggiunto via etere o carta stampata.