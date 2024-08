In C per 12 campionati consecutivi Da oggi riparte una grande storia

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 24 agosto 2024) Con quello che iniziacon la trasferta di Legnago (trovate dettagli, dichiarazioni e formazione nella consueta pagina dello sport) diventano 12 idisputati dal Pontedera nell’attuale Serie C. In questo modo le partecipazioni dei granata in tornei del terzo livello calcistico nazionale salgono a 34 in 112 anni di vita del club, fondato nel 1912, ma in 104ufficiali disputati (compreso quello che parte nel pomeriggi) considerando che la prima partita è del 1914, e che ci sono quattro anni di inattività causa Prima guerra mondiale (1915-1919), lo stop di un anno deciso dalla società (1919-1920) e altri due di inattività per la Seconda guerra mondiale (1943-1945).