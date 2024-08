Il giallo di Sharon Verzeni Sergio Ruocco di nuovo dai carabinieri | E domani sarò ancora là

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 24 agosto 2024) Terno d’Isola (Bergamo) – Alle 10.05arriva in via Adda 54 a Bottanuco, dove è ospite dei genitori di. Arriva dopo essere stato in caserma, al comando provinciale dei. Anche questa mattina, dopo la lunga e complessa giornata di ieri. Oggi però è rimasto poco, forse qualche minuto in più di un quarto d’ora., cos’è successo? “Quello che succede tutti i giorni. Vado e torno. anchemattina sono là” Ancheche è domenica? "Sì, eh” In caserma o a casa? "Da tutte e due le parti”. Le hanno spiegato il perché? "Me lo spiegano”. Si sente un po’ sotto pressione? Risponde sollevando le spalle. È stata breve questa mattina "Questa mattina ci siamo salutati” Poi verso le 11.15 si allontana sull’auto insieme al suocero, che precisa: “è andato a firmare il verbale di ieri”.