Il CEO di Estée Lauder Fabrizio Freda va in pensione | cosa succederà ora?

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di sabato 24 agosto 2024) Dopo quasi 16 anni in servizio alla società, una delle più importanti in fatto di beauty,va ine lascia, oggi 66 anni, è entrato in carica nel 2009. A lui poi si deve l’ampliamento del portafoglio di prodotti skincare dell’azienda, con l’ingresso di marchi come Dr. Jart e Deciem. roprietario di The Ordinary. Questo, ma non è l’unica causa, è sicuramente un punto di svolta che però, almeno inizialmente, manderà l’azienda in un momento di stallo, se non di calo. A causare questo crollo però non è un problema solo dell’azienda, ma anche di un intero mercato globale del beauty alle prese con un calo della domanda, soprattutto in Cina.