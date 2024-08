Il caso doping parla Sinner Via preparatore e fisioterapista | Io so di essere innocente

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 24 agosto 2024) "Dentro di me, so di non aver fatto niente di male". È tutto qui, il senso della prima volta di Jannikdavanti ai microfoni dopo il terremoto che ha scosso la sua vita professionale. E che lo ha portato a tagliare i rapporti con le due persone che, a leggere il verbale della sentenza con cui è stato assolto dalle accuse didopostato trovato due volte positivo al Clostebol in marzo, avrebbero commesso l’errore che rischiava di cambiare tutto, la carriera se non la vita del numero uno del tennis mondiale.