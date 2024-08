Funerali Alain Delon Claudia Cardinale assente | Troppo dolore

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 24 agosto 2024) Il mondo è pronto a dire addio ad, attore morto domenica a 88 anni, ma aiche si terranno questo pomeriggio alle 16 nella cappella privata di proprietà dell’attore a Douchy non ci sarà. epa02157224 French actor(C) arrives with his daughter Anouchka(L) and Italian actress(R) for the screening of the movie 'Wall Street - Money Never Sleeps' during the 63rd Cannes Film Festival in Cannes, France, 14 May 2010. The movie by US director Oliver Stone is presented out of competition at the Cannes Film Festival 2010, running from 12 to 23 May. EPA/CHRISTOPHE KARABA L’attrice ha dichiarato che non riuscirà ad essere presente “a causa del".aveva interpretato Angelica nel film ‘Il Gattopardo’, mentreera Tancredi. Un film che li aveva legati in maniera indissolubile.