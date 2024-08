Frequentato da pregiudicati Questore chiude il bar per 15 giorni

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 24 agosto 2024) All’origine del provvedimento ci sono disordini, aggressioni e la verificata presenza nel locale di: per questo motivo ildi Milano, Bruno Megale, questa settimana ha costretto i proprietari ad abbassare la saracinesca del bar “Punta Cana“ di via Pontida, decretando la sospensione per 15della licenza. Giovedì gli agenti del Commissariato di Legnano hanno notificato la sospensione al titolare dell’attività come conseguenza dei controlli svolti quest’anno tra gennaio e luglio: in quelle occasioni il locale è risultato essereda persone con precedenti di Polizia, in particolare per spaccio, reati contro il patrimonio, rissa, lesioni personali e oltraggio a pubblico ufficiale.