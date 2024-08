Federico Chiesa stappa la Juve | Giuntoli i 3 clamorosi colpi spacca-campionato

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 24 agosto 2024) Sembra davvero a un passo dall'addio,. E il suo passaggio al Barcellona è la conditio sine qua non per lantus per puntare a 3sugli esterni offensivi. In attesa del via libera dell'Atalanta al passaggio in bianconero di Koopmeiners (ieri è stata rifiutata l'offerta - beffarda - di 59 milioni di euro, 1 in meno rispetto alla soglia dei 60 fissata dai nerazzurri), il ds bianconero Cristianospera che l'affare-blaugrana vada in porto nel giro di poche ore. Subito dopo, la Signora tenterà un tris impegnativo dal punto di vista economico e suggestivo da quello tecnico: far arrivare alla Continassa Nico Gonzalez dalla Fiorentina, Francisco Conceiçao del Porto e Jadon Sancho del Manchester United. Tutti con formule differenti, per non appesantire drammaticamente il bilancio.