Evade dopo il matrimonio in carcere Beccati in luna di miele sul camper lei reagisce per farlo scappare

(Di sabato 24 agosto 2024) Casal Borsetti (Ravenna), 24 agosto 2024 – Ilina Milano dove lui stava scontando un cumulo pene di 13 anni. Poi lui. E ladisi fa sul litorale ravennate su di unrubato in Belgio. Un idillio alla presenza anche di familiari interrotto dall’arrivo della polizia: a quel punto la donna, per garantire la fuga all’amato, prima gli grida dia gambe levate. E poi ingaggia un corpo a corpo con gli agenti. “Corri amore, scappa che ti prendono, corri”, gli urla. Alla fine arresteranno solo lei: per resistenza. Sembra quasi la trama di un film di Paolo Virzì (per intenderci quello di ’Ovosodo’ e tanto altro) e invece è quanto accaduto giovedì mattina in un campeggio di Casal Borsetti. Nei guai, una 38enne di Sesto San Giovanni, nel Milanese.