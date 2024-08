Dybala quale favola | la Roma voleva sbolognarlo ma i sauditi volevano pagarlo 3 milioni Libero

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di sabato 24 agosto 2024): lama ihanno offerto appena 3pubblica una ricostruzione della vicendache ha rifiutato l’Arabia Saudita. Secondola verità è che l’Al-Qadsiah ha offerto la miseria di treper il suo cartellino. Il calciatore comunque è contento perché preferiva rimanere allanonostante i 75offerti in tre anni per il suo ingaggio. Scrive: La favoletta di Pauloche rifiuta all’ultimo momento l’offerta della vita e resta aper ragioni di cuore è commovente, ma è appunto una favoletta. La realtà è ben diversa, molto meno poetica. La ricostruzione dei fatti è più o meno la seguente: l’argentino si era rifiutato più volte di ascoltare le sirene saudite, determinato a rimanere in un club in cui viene trattato come un re.