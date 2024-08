CR7 e Georgina al capolinea | c’è un contratto è tutto deciso

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di sabato 24 agosto 2024) La bomba sganciata da Tv Guia fa tremare gli aficionados della storica coppia: sono ai ferri corti, è giànero su bianco. Il 31 d’agosto c’è una storia che nasce e una storia che muore, canta Brunori in Guardia ’82. Ma quest’anno, in realtà, il numero di storie in procinto di finire, o comunque già finite, è infinitamente più alto di quello degli amori nati sotto il caldo sole estivo. Jennifer Lopez e Ben Affleck si sono detti addio proprio qualche giorno fa, dopo aver scoperto che la minestra riscaldata non ha lo stesso sapore di quando la si è appena tolta dal fuoco.Rodriguez e CR7 sarebbero ai ferri corti (LaPresse) – Ilveggente.itPoco prima dei Bennifer, un’altra coppia storica era scoppiata lasciando tutti di sasso. Ci riferiamo ad Alvaro Morata e Alice Campello, che hanno rotto dopo 7 anni di matrimonio e 4 figli.