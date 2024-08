Classifica Radio 16-22 agosto | ecco il ritorno in vetta dei The Kolors con Karma

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di sabato 24 agosto 2024) Ladella w34 (16-22) stilata da Earone offre ancora una volta una sorpresa inalla chart dei brani più ascoltati nell‘Airplay della Penisola Sono i Coma Cose ad aprire la Top Ten con Malavita (in discesa dalla #8), brano che nella prima settimana diha conquistato la. presente nella chart da 17 settimane. In salita dalla #10 alla #9, Myles Smith con Stargazing, brano del cantautore britannico, che l’ha consacrato al successo internazionale. Ottava posizione per Black Nirvana di Elodie in leggera discesa. Il singolo fuori da dodici settimane, anticipa il nuovo progetto discografico della cantante capitolina, che ha da poco terminato le riprese del film Fuori di Mario Martone nel quale figura nel cast al fianco di Valeria Golino.