Choc alla festa cittadina accoltellati diversi passanti | killer in fuga

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di sabato 24 agosto 2024) Doveva essere un weekend all’insegna dellae del divertimento, invece laper festeggiare i 650 anni della città di Solingen, in Germania, si è trasformata in una mattanza. Un folle ha accoltellato diverse persone a Fronhof, un mercato cittadino dove era stato allestito un palco per ospitare i musicisti. L’attacco si è verificato ieri sera e tutti gli eventi previsti sabato 24 e domenica 25 agosto sono stati sospesi. La polizia ha classificato l’attacco come un atto terroristico.in, 3 morti e 9 feriti Il bilancio attuale è molto pesante: ci sarebbero almeno 3 morti, una donna e due uomini secondo quanto trapelato finora, e 9 feriti, di cui 4 in gravi condizioni. Ilha fatto perdere le sue tracce ed è partita una serrata caccia all’uomo.