Centro sotto i riflettori Conoscere la città | corso Mazzini riparte dai personaggi storici

(Di sabato 24 agosto 2024) Forlì si prepara a vivere un fine estate all’insegna della cultura con la rassegna letteraria ‘Storie di Forlì’, che prenderà il via martedì prossimo sul sagrato della chiesa del Carmine in. Un’iniziativa per tutti gli amanti della letteratura e delle storie locali, che si articolerà in quattro serate, ciascuna con inizio alle ore 20.45. "L’intento del progetto – spiega Vincenzo Bongiorno, vicesindaco e assessore alla cultura – è quello di offrire occasioni pere luoghi di Forlì e dintorni. La nostra. Vogliamo anche valorizzare il territorio, che pure è portatore di tante interessanti narrazioni". La zona attorno alla chiesa del Carmine, pur essendo carica di storia, è spesso oggetto di discussioni riguardanti episodi di degrado e criminalità.