Cattedre vuote | Forti ritardi nelle nomine

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 24 agosto 2024) Cesena, 24 agosto 2024 – A poche settimane dal suono della prima campanella, è in alto mare la gestione del nuovo anno scolastico che inizierà – tanto per cambiare - all’insegna dell’emergenza e delle. “A oggi non abbiamo ancora una data precisa per ledelle Graduatorie provinciali per le supplenze e Terza fascia Ata, queste ultime sono state comunicate solo giovedì – afferma Alexander Fiorentini, segretario generale Flc Cgil di Forlì-Cesena –. Non c’è notizia dell’esito della procedura valutativa per la progressione all’area dei funzionari e dell’elevata qualificazione, per cui molti istituti non hanno un direttore dei servizi generali e amministrativi, così come non si ha notizia dell’attribuzione dell’organico di fatto: la dotazione di posti aggiuntivi indispensabili per lo svolgimento delle attività didattiche e per il corretto avvio dell’anno scolastico.