Bayesian procuratore Cartosio | Indagine per omicidio e naufragio colposo contro ignoti

(Di sabato 24 agosto 2024) Ieri, venerdì 23 agosto, la guardia costiera ha concluso le operazioni che per cinque giorni hanno impegnato uomini e mezzi di soccorso nella ricerca dei dispersi deldel, il veliero affondato lunedì scorso a mezzo miglio da Porticello (Palermo). L'’ultimo corpo recuperato è quello della 18enne Hannah Lynch. Il bilancio finale è di 15 sopravvissuti e 7 morti. Ora i riflettori sono puntati sull'inchiesta della Procura di Termini Imerese, che dovrà fare luce su quanto accaduto e ipotizza i reati di disastro,plurimo e lesioni. In questo momento ilcapo Ambrogiosta tenendo una conferenza stampa per fare il punto.