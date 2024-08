Accusa un malore sulla Via degli Dei escursionista soccorso

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 24 agosto 2024) Firenze, 24 agosto 2024 –undurante il percorso e intervengono i vigili del fuoco e il personale delalpino per soccorrerlo. È successo intorno alle ore 13:20 lungo la ViaDei in località Poggio Castelluccio nel comune di Firenzuola. I vigili del fuoco insieme alalpino hanno raggiunto l’infortunato che si trovava in una zona impervia, mentre l’elicottero regionale Pegaso ha verricellato i sanitari per il controllo delle condizioni del ragazzo. Non essendo possibile il trasporto con l’elicottero per la folta vegetazione, il recupero è avvenuto con una barella e trasportato a braccia dai soccorritori che si sono alternati lungo il percorso tra vigili del fuoco ealpino fino a raggiungere l'ambulanza.