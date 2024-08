WWE | SmackDown del 30 agosto sarà in chiaro in Italiano su DMAX la sera stessa!

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di venerdì 23 agosto 2024) Come ormai di consueto quando la WWE si esibisce in Europa, succedono belle cose anche per gli spettatori italiani. Questa volta Discovery, titolare dei diritti televisivi di Raw,ed NXT nel nostro paese, fa le cose in grande. La puntata di Berlino del 30 settembre, quella prima di Bash in Berlin,trasmessa invenerdìalle ore 22:20 su, gratuitamente per tutti i fan italiani. Lo showvisibile anche su Discovery+. Luca Franchini e Michele Posa saranno al tavolo di commento di questo episodio, che andrà in onda in Italia prima ancora che negli Stati Uniti. Un modo perfetto per prepararci al mega evento di sabato: Bash in Berlin. Il prossimo PLE della WWE andrà in onda sabati 31nella capitale tedesca evisibile solo in lingua originale grazie al WWE Network.