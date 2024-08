Tragedia in vacanza Nadia muore in un incidente a 56 anni

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 23 agosto 2024)in Romania, doveFabbro, 56, ha perso la vita in unstradale mentre si recava a un raduno di motocicliste. Originaria di Tarvisio e residente a Pordenone,era un’insegnante appassionata di moto, conosciuta e rispettata nella sua comunità . L’è avvenuto ieri, a soli 140 chilometri dalla meta del suo viaggio. Secondo le prime ricostruzioni,ha perso il controllo della sua moto e si è scontrata violentemente con un’automobile. L’impatto è stato fatale e non le ha lasciato scampo. Nonostante i soccorsi, pernon c’è stato nulla da fare. La notizia ha sconvolto la comunità di Pordenone e Tarvisio, dove la donna era molto apprezzata sia per il suo lavoro di insegnante sia per la sua passione per le due ruote.