Spettacolare salvataggio di un bambino in bilico sul balcone | il video da Alicante fa il giro del web

(Di venerdì 23 agosto 2024) Il miracolosodi undi 6 anni che stava per cadere dalla ringhiera di unha fatto ildei social: i fatti risalgono a lunedì 19 agosto 2024 ad. Tra le grida di disperazione dei passanti, un operaio, che stava lavorando alla ristrutturazione dell’appartamento accanto, è riuscito a salvargli la vita. Inutile dire che l’uomo è diventato l’eroe del giorno in Spagna. Al migrante eroe il comune diassegnerà la cittadinanza Il consiglio comunale diassegnerà la cittadinanza al giovane operaio, un cittadino brasiliano, 29 anni. Un riconoscimento per la sua azione “eroica”. Felipe David Souza stava lavorando come imbianchino nel cantiere della casa adiacente quando ha sentito le urla dei passanti provenire dalla strada, allarmati perché il piccolo rischiava seriamente di cadere nel vuoto dal secondo piano del palazzo.