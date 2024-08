Serie A Napoli per il riscatto con il Bologna Juventus favorita a Verona quote rasoterra per l' Inter

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 23 agosto 2024) (Adnkronos) - Azzurri con i favori dei bookie nella delicata sfida ai rossoblù. Thiago Motta cerca il bis, Inzaghi a 1,19 per la prima vittoria in campionato Roma, 23 agosto 2024 - Subito match delicato per ildi Antonio Conte. Dopo il 3-0 subito all'esordio a, un altro ko – in casa davanti ai propri tifosi contro ildi Italiano – lancerebbe un vero e proprio allarme. Gli esperti di Planetwin365 credono nele offrono a 1,90 la vittoria azzurra, quota che vale meno della metà rispetto al 4,08 del, fermato sul pari dall'Udinese nella prima giornata. Il pareggio si gioca a 3,45, con l'ipotesi Under 2,5 avanti a 1,80 sull'Over 2,5, offerto a 1,90. Tra i possibili marcatori spicca Kvaratskhelia, in pole a 2,85, seguito a 3,15 da Simeone e Raspadori; tra gli ospiti fari puntati su Dallinga (4) e Orsolini (4,75).