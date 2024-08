Satriano la cessione al Lens è un giallo | comunicato diverso dall’Inter

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 23 agosto 2024) Martinè da oggi ufficialmente un nuovo giocatore del. Lo haproprio l’Inter, con una nota sul proprio sito dove è resa nota anche la formula del trasferimento. Una formula però diversa rispetto a quantodal club francese. NUOVO TRASFERIMENTO – Dopo la sua decisione di rifiutare il ritorno al Brest, con la possibilità di giocare la UEFA Champions League, Martinha trovato la sua nuova destinazione sempre in Francia, ma questa volta al. Club con cui, peraltro, debutterà proprio contro la sua ex squadra (nel caso, naturalmente, dovesse scendere in campo). La chiusura è arrivata proprio nella tarda mattinata di oggi, con firma sul contratto e presentazione dell’attaccante, arrivato, ai suoi nuovi titosi. Fino a qui tutto bene.