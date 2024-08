Quando un Amico è un dono per tutta la vita

Leggi tutta la notizia su nonewsmagazine

(Di venerdì 23 agosto 2024) Mesi dopo, si ritrovò a pensare che era buffo che quel giorno avesse liquidato con un’alzata di spalle quello che si sarebbe rivelato, probabilmente, l’avvenimento più importante dila sua. Jess sentiva il bisogno di disegnare come alcune persone hanno bisogno di bere whisky. Una sensazione di pace assoluta partiva dal suo cervello confuso per diffondersi in tutto il corpo stanco e teso. Dio, come gli piaceva disegnare. Cos’avrebbe dato per un nuovo blocco da disegno, uno di quelli con la carta patinata, e per una scatola di pennarelli, quelli che facevano scorrere il colore sul foglio con la velocità del pensiero. La mamma avrebbe persino dimenticato di essere stanca e arrabbiata. Solo lui doveva sopportare il suo cattivo umore. Qualche volta si sentiva tanto solo in mezzo a tutte quelle femmine.