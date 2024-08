Piazza Grande di Arezzo | storia architettura e altre curiosità dal Medioevo al Rinascimento

Leggi tutta la notizia su lortica

(Di venerdì 23 agosto 2024) LadidiNel 1200, ladinon era ancora pavimentata e si estendeva dalla Torre Rossa del Palazzo Comunale in via Pellicceria fino al Borgunto e, a est, al Palazzo del Popolo. All’epoca, l’area dellaera il doppio di quella odierna e circondata dalle torri delle antiche nobili famiglie. Tuttavia, l’opera distruttiva di Cosimo de’ Medici, volta a trasformare la città in una fortezza, comportò la demolizione di molti edifici storici, seppellendo persino il vecchio foro romano. Questo rese necessaria un’opera di riqualificazione, affidata a Giorgio Vasari, per la costruzione delle Logge. Nel 1572, Vasari iniziò i lavori, ma morì l’anno successivo. L’opera fu completata seguendo il progetto originario sotto la supervisione di Alfonso Parigi.