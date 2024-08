Napoli | ormai è fatta per Lukaku

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di venerdì 23 agosto 2024) L’attaccante belga torna in Italia dopo che i Blues hanno accettato l’ultima proposta da 30 milioni di uero più il 30% sulla futura rivendita Finalmente èe Chelsea hanno trovato l’accordo per il passaggio in azzurro di Romelu. I due club sono tornati a incontrarsi e si sono accordati sulla valutazione del cartellino per il trasferimento dell’attaccante belga: ai Blues andranno 30 milioni di euro più il 30% sulla futura rivendita, ma nessun bonus. Come riporta Sportmediaset, Ilalla fine ha accettato di fare un’offerta per l’acquisizione a titolo definitivo di “Big Rom” e accontentare così Conte. Adesso andranno definiti solo i dettagli. Il Chelsea ha sempre voluto venderea titolo definitivo, incassando tutto e subito.