Mini Call veloce Sostegno 2024 si sceglie una sola regione con posti una o più province Se si ottiene si accetta la sede assegnata GUIDA X IMMAGINI

Leggi tutta la notizia su orizzontescuola

(Di venerdì 23 agosto 2024) È in corso la procedura dellada GPSprima fascia per i candidati inseriti a pieno titolo nelle graduatorie pubblicate dagli Uffici Scolastici per il biennio/26: la domanda sarà presente su Istanze online fino al 26 agosto ore 13.59. Subito dopo le assegnazioni da parte degli Uffici Scolastici, una procedurache porterà i docenti in cattedra già il prossimo 2 settembre, con contratto a tempo determinato finalizzato al ruolo. L'articolo, siunacon(una o più). Se si, sila