Mezzi comunali venduti a 1 centesimo Il sindaco | Erano fermi e inutilizzabili

(Di venerdì 23 agosto 2024) "Camion e trattori, senza bandire un’asta pubblica, al prezzo simbolico di un". Si tratta di un camion con cestello, un graeder, ovvero un mezzo per sistemare le strade, e un trattore con braccio decespugliatore. Lo denuncia il gruppo consiliare di minoranza Condividiamo, di Terre Roveresche, che aveva presentato un’interrogazione nel Consiglio comunale del 6 luglio e ora, tramite una nota, esprime preoccupazione per il modus operandi dell’Amministrazione comunale, la quale "pratica una gestione poco trasparente e discutibile della vendita dei". Il, Antonio Sebastianelli, in Consiglio aveva così replicato: ", non più a norma, ed era controproducente spendere per rimetterli in funzione. Uno era già fermo ai tempi dell’ex Comune di San Giorgio, un altro aveva come prima immatricolazione il 1985.