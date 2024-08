Maltratta la moglie in presenza del nipote minorenne | 48enne allontanato da casa

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 23 agosto 2024) Bologna, 23 agosto 2024 - Ha più volte aggredito la, arrivando ad afferrarla per i capelli e strattonarla anche indel nipotino che, in alcune occasioni, dallo spavento scappava dalla nonna. Per questo un uomo di 48 anni, accusato dimenti in famiglia, è stato raggiunto dall'ordinanza della misura cautelare dell'allontanamento dallafamiliare e del divieto di avvicinamento alla persona offesa, con l’obbligo di non avvicinarsi a tutti i luoghi da lei abitualmente frequentati, regolati dall’applicazione del braccialetto elettronico.