Lukaku oggi nuovo incontro tra Napoli e Chelsea | cosa trapela sull’affare

(Di venerdì 23 agosto 2024) Romelucontinua a essere l’obiettivo principale per l’attacco del: per la giornata di, venerdì 23 agosto, è previsto unround di colloqui. Ilcontinua a insistere per Romelu. La giornata di giovedì è stata, a quanto pare, interlocutoria per la trattativa con il, che continua a battere cassa e a respingere gli assalti del club azzurro. L’obiettivo del direttore dell’area sportiva della SSC, Giovanni Manna, però è chiaro: tornare a casa con Big Rom da regalare a un Antonio Conte che aspetta rinforzi per un cantiere che è apertissimo. Nelle prossime ore c’è da aspettarsi il prosieguo della trattativa con il club inglese, con la speranza di trovare a stretto giro un accordo che possa andare bene a tutte le parti in causa.