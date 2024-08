Libia nel caos ancora spazio per l’Italia Ecco come per Mezran

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di venerdì 23 agosto 2024) Laè sull’orlo di una nuova guerra civile? “Se tutto va bene, potremmo evitare ilattraverso una soluzione per un governo unitario, catalizzata da un primo ministro che dovrà essere abbastanza forte per potersi muovere in tutto il Paese, ma sufficientemente debole da non sembrare un imperatore”, risponde Karim, direttore della North Africa Initiative delle Rafik Hariri Center & Middle East Programs dell’Atlantic Council. C’è una discussione in corso, e le discussioni inspesso coincidono con il lucidare le armi. Manovre militari si sono viste anche nei giorni scorsi, abbinate all’approfondimento della crisi politica istituzione che da un decennio avvolge il Paese. Il quadro: dal 2014, laè divisa in due entità contrapposte, con governi rivali situati rispettivamente nell’est e nell’ovest del Paese.