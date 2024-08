L’America di Harris Libertà e patriottismo diventano slogan di sinistra | Ma più diritti e inclusione

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 23 agosto 2024) di Giampaolo Pioli CHICAGO Ci sono almeno quattro parole che emergono dal discorso d’ investitura di Kamala, saranno scandite quotidianamente fino alle elezioni del 5 novembre. Gioia, speranza, ottimismo e futuro. Ma due in particolare domineranno il confronto politico:. Erano rimaste sempre patrimonio assoluto dei Repubblicani dai tempi di Reagan, poi fatte proprie da Trump.significava meno regole, soprattutto in economia edi armarsi. Ora i democratici la declinano in modo diverso: èdi decidere del proprio corpo,di amare e sposare chi si vuole. Seper i repubblicani vuol dire difendere l’orgoglio nazionale, la superiorità americana anche militare, per i dem è difesa della Costituzione, amore per il Paese della tolleranza e deiumani.