Italia-Giappone la guerra dimenticata dai libri

(Di venerdì 23 agosto 2024) La notizia era stata sparata in prima pagina su tutti i quotidianini il 15 luglio 1945, ma non è praticamente mai riportata suidi storia. La secondamondiale in Europa era terminata da un paio di mesi e il primo atto importante di politica internazionale della nuovalacerata da due anni dicivile consisteva nella dichiarazione dialex alleato dell'Asse. Un atto fortemente voluto dal governo di Ferruccio Parri (vice Pietro Nenni), votato all'unanimità dal consiglio dei ministri giovedì 12 luglio, quando il ministro degli Esteri Alcide De Gasperi aveva comunicato una nota del sottosegretario americano Joseph Clark Grew secondo la quale «la dichiarazione disarà accolta con soddisfazione in America; i governi britannico e sovietico non fanno obiezioni». In realtà Londra era scettica e infastidita, Mosca contraria.