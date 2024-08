Incidente a Brisighella moto contro auto | muore a 15 anni davanti agli amici

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 23 agosto 2024) Ravenna, 23 agosto 2024 – Ancora sangue sulle strade della provincia di Ravenna. Un ragazzo di soli 15ha perso la vita questo pomeriggio scontrandosi inun'. La tragedia si è consumata intorno alle 16 sulle colline di. Il 15enne, era in sella alla suada enduro e stava percorrendo via Rio Chiè; assieme a lui, su altre, c'erano deglitra cui la fidanzatina. In base ai primi accertamenti della Polizia locale dell'Unione della Romagna Faentina, lo sfrontale con un'che proveniva dalla direzione opposta si è verificato in prossimità di una curva. Il giovane, finito a terra, è rimasto da subito incosciente e inutili sono stati i tentativi dei mezzi di soccorso di tenerlo in vita. Poco dopo, sul posto, sono accorsi anche i familiari del ragazzo, che abitava nella frazione faentina di Fognano e giocava a calcio nel