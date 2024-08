Il calciatore Luca Pellegrini ferito in un incidente stradale sulla Cassia

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 23 agosto 2024) Il difensore della Lazio,, è rimasto coinvolto in unquesta mattina a Roma, lungo la viaVeientana. L’è avvenuto intorno alle 9:00, quando, alla guida di una Smart, è rimasto coinvolto in un tamponamento. Nonostante lo spavento, le ferite riportate dalsono state giudicate non gravi. Secondo le prime ricostruzioni, il traffico in quel tratto di strada era già deviato a causa di un autocarro fermo al lato della carreggiata. Il tamponamento ha coinvolto anche un’altra vettura, una Fiat Panda, guidata da una donna.è stato trasportato all’ospedale Sant’Andrea per accertamenti, mentre la conducente della Panda è stata portata al Policlinico Gemelli.