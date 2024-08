Dybala non vuole fare lo sceicco Rifiuta 75 milioni e resta a Roma Il Milan ferma Leao | Non parte

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 23 agosto 2024) e Fabrizio Carcano L’ultima settimana è iniziata. Direttori sportivi e presidenti vorrebbero tanto che fosse “da Dio“, come nel film con Jim Carrey e Jennifer Aniston, per portare a sé i desideri di mercato. Da qui alla mezzanotte del 30 agosto, qualcuno si avvererà. Il novero dei calciatori di spicco presenti in Serie A rischia di assottigliarsi con dellenze illustri, sebbene almeno l’addio disembri scongiurato, dopo il "no" all’offerta dell’Al-Qadsiah da 75in tre anni (e il post “Grazie, ci vediamo domenica“). Chissà che non parta Osimhen, una cessione annunciata da quando non era ancora terminata la vecchia stagione, ma chi doveva premere sull’acceleratore (Paris Saint-Germain o Chelsea che fossero) non l’ha ancora fatto.