Dramma a Sollicciano Si lascia morire in cella | Non doveva essere lì

(Di venerdì 23 agosto 2024) di Pietro Mecarozzi Si èto. In unaal centro clinico di, Ivano, 63 anni originario di Firenze, ha deciso che non valeva più la pena combattere. Troppi demoni dentro di sé: era tossicodipendente, affetto da epatite C, con gravi disturbi psichiatrici e non più autosufficiente. Cosa ci faceva un soggetto così fragile in carcere? È la domanda che si sono posti in tanti. L’uomo da settimane rifiutava qualsiasi tipo di cura, non mangiava e non si faceva avvicinare dagli agenti di polizia penitenziaria. Mercoledì sera la corsa all’ospedale di Torregalli dove è stato ricoverato in condizioni gravissime. Poche ore dopo il decesso. La procura di Firenze ha dispoto l’autopsia sul cadavere. Dentro per un cumulo di pene,scontare ancora pochi mesi, e uscire nel 2025. Fuori di lì, però, Ivanogià esserci.