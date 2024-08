Dante La notte dei serpenti o Leggenda di un campione? La tv del 23 agosto

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di venerdì 23 agosto 2024) Per la prima serata in tv, venerdì 23, su RaiUno alle 21.25 verrà proposta la visione del film “Per tutta la vita”, con Ambra Angiolini, Luca Bizzarri, Carolina Crescentini, Claudia Gerini, Paolo Kessisoglu, Claudia Pandolfi e Fabio Volo. Quattro coppie sposate da anni scoprono che il loro matrimonio in realtà non è valido, perché il prete officiante era un impostore. Hanno un mese di tempo per decidere se confermare o meno il loro sì, ma ognuno di loro ha i suoi dubbi esistenziali e in un mese possono succedere tante cose. Su RaiDue alle 21 l’appuntamento è con “Ladei2024”, condotto da Andrea Delogu. Un concertone ideato e diretto dal Maestro Enrico Melozzi per omaggiare e celebrare la cultura e la tradizione musicale abruzzese.