Cittadinanza agli stranieri Tajani avverte la Lega | | Avanti sullo ius scholae Romeo | governo a rischio

(Di venerdì 23 agosto 2024) Ministri e leader di partito interrogatiiusnell’aula del Meeting di Rimini. Giudizio finale: il centrodestra è spaccato. Lada una parte, Forza Italia dall’altra. Matteo Salvini preferisce che non se ne parli: "Non è una priorità". Antoniovuole sentirsi libero di dire ciò che pensa e non risparmia una frecciatina al colvicepremier: "Non voglio imposizioni". Nel mezzo c’è Matteo Piantedosi: "Possiamo parlarne, ma senza ideologie". Lo scontro sullaai figli di immigrati che abbiano completato un percorso di studi è deflagrato alla kermesse di Comunione e Liberazione. In serata, l’altolà di Massimilianocapogruppo leghista al Senato: "L`insistenza dirischia di minare seriamente la stabilità del". Un passo indietro.