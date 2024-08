Bimba con una necrosi deve essere operata d’urgenza ma in ospedale mancano i medici

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di venerdì 23 agosto 2024) Dopo il caso della frattura del perone ad un ragazzo bloccata con del cartone all’Barone Tomeo di Patti, arriva un altro clamoroso episodio di malasanità che purtroppo fotografa la condizione a dir poco precaria della sanità pubblica italiana. Teatro dell’ennesimo caso di malasanità è stato l’Perrino di Brindisi, dove una bambina di 9 anni era stata portata per un’infezione che doveva, ma incredibilmente non c’era il personale per l’intervento. Da Brindisi a Roma: il caso dellainLadi 9 anni necessitava di un antibiotico, così i genitori si sono rivolti ad un’infermiera che ha fatto alla piccola un’iniezione di penicillina e lidocaina. Qualcosa però non è andato per il verso giusto, forse una reazione ad un lotto del farmaco, fatto sta che la zona del gluteo ha cominciato ad annerirsi in maniera preoccupante.