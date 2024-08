Arriva il gran finale de La Notte della Taranta Ospiti Geolier Angelina Mango e Gaia

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di venerdì 23 agosto 2024) La sera del 24 agosto, al termine del tradizionale tour in giro per la Puglia, Lasi appresta a concludersi con il concerto di Melpignano. Negli anni l’evento è cresciuto in maniera significativa, nato dalla mente di Maurizio Agamennone, professore di Etnomusicologia dell’Università di Firenze, e Gianfranco Salvatore, musicologo e critico musicale. In realtà all’inizio, nel 1998, non doveva evidentemente nemmeno essere il festival che è oggi, ma più che altro una sorta di affascinante serata a tema, per celebrare i suonitradizione salentina. Tuttavia, è finito per essere uno degli appuntamenti più importanti nel calendarioword music europea.