Agile Combat Employment Ecco il piano d’azione dell’Usaf nel Pacifico

(Di venerdì 23 agosto 2024) L’approccio dispersivo prescelto dall’US Air Force nella conduzione delle operazioni è stato considerato più che adatto in previsione di un eventuale conflitto nel teatro Indo-. Ma i vantaggi dati da questo modus operandi potrebbero essere messi in discussione dal crescente arsenale di missili (e non solo) che la Repubblica Popolare Cinese, cioè il principale competitor degli Stati Uniti in Asia, sta sviluppando. Ed è necessario reagire a questo trend con la massima urgenza. In una tavola rotonda con i giornalisti al Pentagono, il Capo di Stato MaggioreDavid Allvin ha affrontato direttamente questo tema. “Mi sentirei più fiducioso se avessimo un sistema di difesa per le basi più robusta e attiva, francamente.