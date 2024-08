Agguato nel Salento Colpi d’arma da fuoco contro abitazione poi auto in fiamme

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di venerdì 23 agosto 2024) Dopo gli episodi delle settimane e dei mesi scorsi, ancora unnel. Una misteriosa intimidazione nei confronti di una coppia è andata in scena nella notte alla periferia di Trepuzzi, esattamente in via Piave. Qui, intorno alle 2.10, alcuni ignoti hanno esploso diversidi pistola all’indirizzo di un’e poi hanno incendiato la vettura degli stessi proprietari della casa in questione. Per cause e motivi ancora tutti da specificare, quindi, è partito il raid in piena notte a Trepuzzi. Prima in cinquedi pistola all’indirizzo dell’di una parrucchiera del luogo, una donna incensurata, e poi il raid incendiario che hato l’, una Opel Astra, in uso a un 33enne, dipendente di una società del Gruppo Monteco, operante nel settore della raccolta e gestione dei rifiuti e conoscente della donna.